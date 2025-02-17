В Новопокровской достроили поликлинику на 250 посещений в смену

В ст. Новопокровской возвели поликлинику на 250 посещений в смену. Сейчас медучреждение готовят к передаче краевому министерству здравоохранения для получения лицензии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Поликлинику построили по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», который с 2025 года интегрирован в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

В станице также продолжается строительство зала единоборств на ул. Первомайской, где сейчас монтируют коммуникации и выполняют отделку помещений. Темы возведения соцобъектов в Новопокровской проинспектировал вице-губернатор региона Александр Нестеренко совместно с представителями местной администрации и подрядной организации.

На стройплощадке для единоборств господин Нестеренко поручил подрядной организации максимально активизировать темпы работ. Для этих целей планируют нарастить на объекте количество людей и техники.

Нурий Бзасежев