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В Марий Эл заключили под стражу женщину после гибели сожителя от ударов поленом

В Марий Эл суд избрал меру пресечения 55-летней жительнице поселка Сернур в виде заключения под стражу. Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Марий Эл.

По версии следствия, 14 февраля 2025 года между обвиняемой в состоянии алкогольного опьянения и ее сожителем произошла ссора. Женщина нанесла потерпевшему множественные удары поленом по голове и другим частям тела.

Мужчину госпитализировали, он скончался в больнице от полученных травм.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Сернурского района.

Диана Соловьёва

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