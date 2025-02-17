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В Адыгее экс-начальницу почты осудили за присвоение более 1 млн рублей

Майкопский районный суд вынес обвинительный приговор бывшей начальнице отделения почтовой связи пос. Каменномостский, похитившей более 1 млн руб. Ее признали виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с февраля 2023 года по март 2024 года сотрудница изымала из кассы почтового отделения деньги для личных целей. Таким образом, она нанесла ущерб АО «Почта России».

Суд назначил фигурантке 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказания отсрочили до достижения ее детьми четырнадцатилетнего возраста.

Нурий Бзасежев

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