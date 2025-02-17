Вынесен приговор по делу о взрыве гранаты, ранившей чиновника и священника

Суд приговорил 49-летнего жителя Большого села к 8,5 годам лишения свободы за взрыв гранаты в жилом доме, сообщили в прокуратуре Ярославской области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате взрыва пострадали глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков, настоятель Крестовоздвиженского храма села Шельшедом Дмитрий Туляков, а также 36-летняя женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, в сентябре 2023 года в дачном доме подсудимый из-за ревности к бывшей супруге привел в действие ручную осколочную гранату, что привело к взрыву. Собственнику дома причинен ущерб в размере 480 тыс. руб.

Суд признал виновным подсудимого в покушении на убийство, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств, а также в умышленном повреждении чужого имущества. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевших взыскано 1,5 млн руб.

Алла Чижова