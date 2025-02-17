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Коммерсантъ FM
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Посольство Азербайджана в Сирии возобновило работу спустя 13 лет

МИД Азербайджана возобновил деятельность посольства страны в Сирии после 13-летнего перерыва. В Дамаске уже приступил к работе временный поверенный в делах страны. Ведомство подчеркнуло, что Баку поддерживает установление прочного мира и стабильности в Сирии на основе международного права.

«В этот важный период, когда дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Сирией вступили в качественно новый этап и появились новые возможности для развития партнерства в политической, экономической, культурной и других сферах, наше посольство будет поддерживать развитие наших двусторонних отношений путем тесного сотрудничества с переходным правительством Сирии»,— говорится в сообщении азербайджанского МИДа.

Азербайджан из соображений безопасности временно закрыл посольство в Сирии в августе 2012 года, когда в арабской республике шла гражданская война. Посол и другие сотрудники дипмиссии покинули Дамаск, а само посольство работало в Ливане. О планах возобновить его работу в Дамаске азербайджанские власти сообщили в конце 2024 года — вскоре после прихода к власти в Сирии оппозиционных формирований.

Лусине Баласян

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