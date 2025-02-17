Донские власти провели встречу с участниками СВО и их семьями

В прошлую пятницу, 14 февраля, на общеобластном приеме в Ростовской области более 760 участников СВО и членов их семей задали вопросы местным властям. На встрече обсуждались льготы, выплаты, медицина и реабилитация, а также розыск пропавших без вести. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В каждом муниципалитете области работали представители администраций, федеральных структур и общественных организаций для решения проблем участников СВО и их семей.

Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в организации приема. Он подчеркнул, что впереди много работы по обработке каждого обращения без формализма и бюрократии.

Снежана Стодольская