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Коммерсантъ FM
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Глава СПЧ объяснил, почему важно преподавать школьникам Нагорную проповедь

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев в разговоре с «Ъ» объяснил важность преподавания в школах Нагорной проповеди. По его словам, ее чтение важно в рамках изучения истории Европы, так как европейский мир «создан учением Иисуса Христа».

Валерий Фадеев

Валерий Фадеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Валерий Фадеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Да, последние столетия европейский мир становится все более секулярным. Но европейский мир создан учением Иисуса Христа. И у меня возникает вопрос: а почему тогда дети не изучают Нагорную проповедь?» — сказал господин Фадеев на полях первой в России научно-религиозной конференции «Если перед нами встанет истина...», организованной на федеральной территории «Сириус».

Он назвал проповедь «одним из ключевых текстов христианства». «Еще раз, не с точки зрения закона Божьего, а с точки зрения тех идей, которые в огромной степени повлияли на развитие человечества и человека, на развитие конкретно европейской цивилизации»,— добавил он.

13 февраля Валерий Фадеев говорил, что сейчас проповедь в школах не преподается полноценно, а лишь в виде отрывков в рамках курса «Основы религиозной культуры» в четвертых-пятых классах. Тогда он отмечал, что наука, искусство и религия «позволяют познать мир во всей полноте», и это должно быть отражено в школьной программе.

Полное интервью Валерия Фадеева читайте на сайте «Ъ».

Полина Мотызлевская

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