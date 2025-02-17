В Краснодаре осудили украинца за поджог оборудования РЖД

Краснодарский краевой суд признал уроженца Сумской области Украины Ярослава Лозько виновным в диверсии на объектах транспортной инфраструктуры по ч. 1 ст. 281 УК РФ (поджог, направленный на разрушение или повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2024 года злоумышленник облил растворителем два релейных шкафа РЖД на Ростовском шоссе в Краснодаре и попытался их поджечь. Существенного ущерба оборудованию причинено не было. Сотрудники УФСБ России по Кубани задержали нарушителя на месте преступления.

На допросе Ярослав Лозько заявил, что действовал из «ненависти к правящему режиму РФ». Суд назначил подсудимому 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме.

Приговор не вступил в законную силу.

Анна Гречко