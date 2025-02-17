В Сириусе выявили 221 нарушение ПДД за неделю

На федеральной территории Сириус в период с 10 до 16 февраля сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 221 нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства ФТ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

В ходе рейдов специалисты вынесли 13 постановлений за несоблюдение требований дорожной разметки при повороте налево и развороте. Также сотрудники ГАИ составили 75 протоколов за парковку под запрещающим знаком, один — за неправильную парковку на местах для инвалидов, 13 — за стоянку на пешеходных переходах, шесть — на остановках общественного транспорта, 22 — за парковку, создающую помехи для других участников движения.

Инспекторы зарегистрировали 10 автомобилей с нарушениями тонировки стекол. Пять водителей управляли транспортными средствами без прав, одного из них ранее лишили прав. Два водителя отказались от медицинского освидетельствования.

Пять водителей получили штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора, два протокола составили за выезд на встречную полосу в запрещенных местах. 16 водителей управляли автомобилями без полиса ОСАГО, среди нарушителей оказались 17 водителей такси.

Мария Удовик