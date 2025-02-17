Жителям приграничья Курской области выдано более 6,6 тыс. жилищных сертификатов

Более 6,6 тыс. жилищных сертификатов выдано жителям приграничных районов Курской области, сообщили в прес-службе регионального правительства. Из них реализовано 2 тыс. сертификатов на общую сумму 11,9 млрд руб.

В начале декабря 2024 года Алексей Смирнов, занимавший тогда пост губернатора, сообщал про 25 тыс. заявлений на получение жилищных сертификатов. На тот момент было выдано 3 тыс. сертификатов, к 25 декабря их стало 4,7 тыс.

Выдача сертификатов жителям приграничья Курской области началась в августе 2024 года. Спустя две недели после атаки на регион власти отчитались о выдаче 194 сертификатов. В ноябре жители Суджанского и Большесолдатского районов вышли на несанкционированные митинги в центре Курска с жалобами на отсутствие помощи в приобретении жилья. После этого чиновники провели несколько встреч с беженцами.

Полина Мотызлевская