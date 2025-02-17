На международной выставке в Абу-Даби представили VIP Ми-38 и полицейский «Ансат»

Сегодня на международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби представили санитарный и полицейский вертолеты «Ансат» и Ми-38 в VIP-комплектации. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

В рамках выставки раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с наследным принцем Дубая, вице-премьером и министром обороны ОАЭ шейхом Хамданом ибн Мохаммед Аль Мактумом потенциал развития сотрудничества между ОАЭ и Россией в сфере оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава Республики Татарстан сообщил в своем Telegram-канале.

Дарья Сайфиева