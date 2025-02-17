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Коммерсантъ FM
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В правительстве сочли излишними поправки к закону о политических партиях

Комиссия правительства по законопроектной деятельности утвердила 17 февраля проект отрицательного отзыва на инициативу парламентариев от ЛДПР. Либерал-демократы предложили внести в закон «О политических партиях» поправки, предполагающие регулярное размещение партиями на сайте Министерства юстиции информации о своей деятельности.

Законопроект о внесении изменений в закон о партиях группа из восьми депутатов Госдумы и сенаторов во главе с Ярославом Ниловым и Борисом Чернышовым внесла в нижнюю палату 13 декабря прошлого года. Как говорится в пояснительной записке к проекту, сведения о политических партиях, которые содержатся во множестве открытых источников, «разрозненны, порой противоречивы и требуют систематизации».

В связи с этим парламентарии предложили размещать данные о деятельности партий, включая историческую справку и политическую программу, на сайте Минюста. Подавать эти сведения, согласно проекту, партии могли бы раз в три года одновременно с уведомлением о продолжении своей деятельности. По мнению авторов поправок, благодаря этому россияне приобретут «дополнительные возможности получения достоверной информации о деятельности политических партий», что будет способствовать «привлечению граждан к активному участию в общественно-политической жизни страны, а также укреплению партийно-политической системы».

Однако правительственная комиссия в проекте отзыва напомнила, что на сайте Минюста уже размещаются перечень политических партий и их региональных отделений, тексты их уставов и программ, а также контактные телефоны руководящих партийных органов и «иная открытая информация о политических партиях». Кроме того, партии вправе «свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои взгляды, цели и задачи», указали в правительстве. В связи с этим комиссия пришла к выводу, что «предлагаемые законопроектом изменения избыточны».

Божена Иванова

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