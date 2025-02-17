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обновлено 17:15

На выезде из Ростова затруднено движение транспорта из-за ДТП

На выезде из донской столицы движение транспорта затруднено и осуществляется по одной полосе из-за ДТП. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Уточняется, что ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на 1-м км федеральной трассы А-135 (подъездная автодорога к Ростову от М-4 «Дон»).

На месте происшествия находятся представители подрядной организации, правоохранители и медики. После завершения следственных мероприятий, дорожные службы проведут очистку проезжей части, и движение будет восстановлено.

При этом на въезд в Ростов движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Анастасия Казуков

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