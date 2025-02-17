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Ярославцы вложили 847 млн в программу долгосрочных сбережений

Жители Ярославской области в 2024 году вложили 847 млн руб. в программу долгосрочных сбережений, заключив 25,2 тыс. договоров с негосударственными пенсионными фондами. Об этом сообщает ярославское отделение Банка России.

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Программу запустили в начале прошлого года, и тогда жители региона заключали в среднем по 2,3 тыс. договоров. К концу году их число выросло, например, в декабре было заключено свыше 6,6 тыс. договоров. Объем взносов за последний месяц года вырос на 292 млн руб.

«Главная особенность программы в том, что ее участники получают прибавку от государства к своим накоплениям. Софинансирование действует в течении десяти лет после вступления в программу»,— объяснила эксперт ярославского отделения Наталья Вахрушева.

Накоплениями можно воспользоваться через 15 лет или по достижению 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом в особых жизненных ситуациях деньги можно получить раньше.

Алла Чижова

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