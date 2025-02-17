В Оренбурге из-за солнечной интерференции возможны помехи в телеэфире
В Оренбурге из-за солнечной интерференции в теле- и радиоэфире возможны помехи. Они могут наблюдаться с 18 февраля по 12 марта с 10:37 (MSK+2) до 14:28 (MSK+2).
Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ
Если в период интерференции картинка на экране замирает, рассыпается или исчезает, специалисты рекомендуют перезагрузить телевизор или приставку. Если прием сигнала не восстановится, в этом случае нужно запустить в меню автопоиск каналов.
Оренбургская область в зоне солнечной интерференции оказывается несколько раз в год. В периоды этого сезонного явления радиоволны Солнца могут временно перебивать телесигнал.