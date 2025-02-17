Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Кубани открыли прием заявок на субсидии для модульных гостиниц

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани принимает заявки на получение господдержки для строительства модульных отелей. Краевые власти реализуют программу в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как отметила заместитель министра Елена Логунова, представители ведомства собирают инвестиционные проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По ее словам, бизнесу необходимо вложить не менее половины от полной стоимости туристического комплекса. Остальные 50% специалисты могут предоставить в качестве субсидии в соответствии с программой господдержки.

Реализация инвестпроектов запланирована на 2025–2027 годы. После сбора заявок региональные власти направят их в Минэкономразвития России для участия в конкурсном отборе на получение федеральных субсидий.

Госпожа Лагунова отметила, что за последние годы благодаря механизму открыли восемь модульных гостиниц почти на 200 номеров в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Туапсинском и Апшеронском районах. Она считает, что появление быстровозводимых средств размещения в предгорных районах способствует постепенной разгрузке популярных морских курортов региона. По ее мнению, в пик сезона инфраструктура в таких местах достигает 95%.

Информация о требованиях к инвестиционным проектам и необходимых документах опубликована на сайте краевого министерства курортов.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...