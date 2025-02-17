Власти Кубани открыли прием заявок на субсидии для модульных гостиниц

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани принимает заявки на получение господдержки для строительства модульных отелей. Краевые власти реализуют программу в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как отметила заместитель министра Елена Логунова, представители ведомства собирают инвестиционные проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По ее словам, бизнесу необходимо вложить не менее половины от полной стоимости туристического комплекса. Остальные 50% специалисты могут предоставить в качестве субсидии в соответствии с программой господдержки.

Реализация инвестпроектов запланирована на 2025–2027 годы. После сбора заявок региональные власти направят их в Минэкономразвития России для участия в конкурсном отборе на получение федеральных субсидий.

Госпожа Лагунова отметила, что за последние годы благодаря механизму открыли восемь модульных гостиниц почти на 200 номеров в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Туапсинском и Апшеронском районах. Она считает, что появление быстровозводимых средств размещения в предгорных районах способствует постепенной разгрузке популярных морских курортов региона. По ее мнению, в пик сезона инфраструктура в таких местах достигает 95%.

Информация о требованиях к инвестиционным проектам и необходимых документах опубликована на сайте краевого министерства курортов.

Нурий Бзасежев