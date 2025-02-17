В Ижевске полицейский и бизнесмен украли оборудование для майнинга на 6 млн рублей

В Ижевске суд признал виновными бывшего сотрудника МВД и предпринимателя в превышении должностных полномочий и краже компьютерного оборудования для майнинга на сумму более 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следствие считает, что в декабре 2021 года подполковник полиции Павел Трухин изъял оборудование у предпринимателя в рамках уголовного дела, но затем выдал его без правовых оснований второму подсудимому Игорю Ромоданову. Предприниматель использовал оборудование для майнинга, заработав не менее 800 тыс. руб.

Данный факт был выявлен оперативниками собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками УФСБ России по Удмуртии. В апреле 2023 года сотрудник уволен из органов внутренних дел.

Оборудование было возвращено законным владельцам. Индустриальный райсуд назначил наказание: 3 года для предпринимателя и 5 лет для бывшего полицейского, оба с отбыванием в колонии общего режима.