Московский суд оштрафовал пятерых иноагентов

Таганский суд Москвы рассмотрел административные дела пяти иноагентов — общественного деятеля Леонида Гозмана (признан иноагентом), блогера Ильи Варламова (признан иноагентом), лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан иноагентом), политолога Ивана Преображенского (признан иноагентом), а также рэпера Ивана Алексеева (известен как Noize MC; признан иноагентом). Их признали виновными в нарушении ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (создание и распространение контента без указания статуса иноагента) и оштрафовали на 45 тыс. руб. каждого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Большинство оштрафованных были признаны иноагентами весной 2023 года. Ивана Алексеева Минюст внес в реестр иноагентов в ноябре 2022-го. Некоторых из них внесли в реестр на основании того, что они выступали против военных действий на Украине, а также за фейки об армии и за распространение негативной информации о российской власти. Кроме того, летом 2024 года Леонида Гозмана (признан иноагентом) приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение фейков.