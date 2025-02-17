В детские сады Челябинска завезли поддельный сыр

Челябинский поставщик направил в два местных детских садика 3,4 кг сырного фальсификата. Сотрудники Уральского управления Россельхознадзора выявили, что продукция была изготовлена из сырья немолочного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Сыр «Голландский» 45% жирности произведен на предприятии ООО «Молснаб» в Брянской области. Россельхознадор установил, что продукция приготовлена из молокосодержащего продукта на основе заменителя молочного сыра «Славянский».

«Причем, на предприятии смогли из 20 т сырья немолочного происхождения «изготовить» 20 т якобы настоящего сыра»,— отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Детским садам нужно отправить полученный сыр на экспертизу. Поставщику продукта направлено предупреждение.