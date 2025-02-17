Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В детские сады Челябинска завезли поддельный сыр

Челябинский поставщик направил в два местных детских садика 3,4 кг сырного фальсификата. Сотрудники Уральского управления Россельхознадзора выявили, что продукция была изготовлена из сырья немолочного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Сыр «Голландский» 45% жирности произведен на предприятии ООО «Молснаб» в Брянской области. Россельхознадор установил, что продукция приготовлена из молокосодержащего продукта на основе заменителя молочного сыра «Славянский».

«Причем, на предприятии смогли из 20 т сырья немолочного происхождения «изготовить» 20 т якобы настоящего сыра»,— отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Детским садам нужно отправить полученный сыр на экспертизу. Поставщику продукта направлено предупреждение.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...