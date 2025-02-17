Вузы отдадут квоты инженерам

Минобрнауки сократит небюджетные позиции в вузах по невостребованным направлениям. В число таких вошли журналистика, политология, экономика, юриспруденция и менеджмент. Их квоты перераспределят в пользу технических, инженерных и IT-специальностей. Изменения планируются на 2026 год. Как пишут «Известия», если раньше вузы сами выделяли квоты на платные места, то теперь это будет делать Минобрнауки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Одна из причин таких изменений — учебные заведения используют популярные образовательные программы исключительно для заработка, предположил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов: «Университет — консервативное образование, в отличие от бизнес-школ. И в этом смысле он не может перестроиться быстро в зависимости от рынка труда, поэтому государство вмешивается в ситуацию — это первая причина. Второй момент — огромная инертность многих дисциплин, которые пытаются принимать людей и рекламируют себя, но на самом деле просто создают рабочие места под своих же преподавателей, а также устаревшие программы.

Особенно это ощущается в региональных вузах, где сложно найти хороших специалистов. Но есть и третья причина: дело в том, что вузы привыкли сидеть на КЦП, как на особом наркотике, и они не очень заинтересованы перестраивать гуманитарные специальности, поскольку под них и так выделяются места. Есть еще один критерий, на который надо всегда смотреть, — зарплата людей на глубину пять лет после окончания вуза. То есть если граждане не могут получать достойную зарплату со своей специальностью, значит, рынок труда не требует таких сотрудников».

По данным Высшей школы экономики, в 2024 году число студентов-«платников» выросло на 10%, однако их средний проходной балл снизился. При этом количество абитуриентов по техническим специальностям увеличилось на 7%, а их доля в общем объеме поступающих превысила 40%. В то же время каждый четвертый студент выбрал экономику или юриспруденцию, причем 90% из них заплатили за образование.

Резкий сдвиг в сторону технических специальностей попросту невозможен, поскольку потребует слишком много ресурсов от вузов, считает первый проректор по учебной работе МГТУ имени Баумана Борис Падалкин: «Можно ли резко увеличить число студентов в вузе? Здесь ответ совершенно определенный: нельзя. Потому что для того, чтобы учить студентов, нужна определенная материальная база, аудитории, оборудование и, самое главное, — квалифицированные преподаватели. Резко увеличить их число в течение года, это за пределами всякой вероятности, такого просто не бывает.

Действительно, можно плавно наращивать число мест, использовать элементы дистанционных технологий, но нужно понимать, что такой подход требует существенно более ответственного отношения к учебе со стороны студентов. Если не снижать планку, то опять-таки мы упираемся в какие-то пределы роста, и это, конечно, не кратное ни в коем случае увеличение. Система образования довольно инертная, и возможности всех вузов по увеличению числа студентов имеют естественные пределы. Это дело можно планировать, развивать, но так не работает, что на следующий год берем на половину больше, и число студентов у нас увеличится в полтора раза».

Ранее Минобрнауки предложило отменить льготное кредитование по невостребованным специальностям. При этом стоимость обучения в вузах в 2024 году значительно увеличилась: в лидерах оказались МФТИ и МГИМО, где цены возросли до 20%. Эксперты полагают, что недоступность студенческих займов приведет к перетоку абитуриентов в более бюджетные учебные заведения.

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Андрей Дубков