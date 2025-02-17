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Коммерсантъ FM
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В Краснодаре уроженец Украины приговорен к 10,5 года колонии за поджог

Краснодарский краевой суд признал Ярослава Лозько, уроженца Сумской области Украины, виновным в совершении поджога на объекте транспортной инфраструктуры, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, первые три года он проведет в тюрьме. Судом установлено, что в августе 2024 года Ярослав Лозько купил емкость с растворителем и направился в безлюдное место на окраине Краснодара, где проходит железнодорожная ветка. Мужчина облил растворителем корпуса двух релейных шкафов, относящихся к инфраструктуре РЖД, и поджег их с помощью зажигалки. Объекты были своевременно потушены и не получили серьезных повреждений.

Преступление было раскрыто сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю. После задержания Ярослав Лозько признал свою причастность к совершению поджога и пояснил, что своими действиями намеревался поддержать ВСУ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар

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