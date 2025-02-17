В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в похищении 15-летней девочки

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца (до 14 апреля) 52-летнего местного жителя, который похитил 15-летнюю девочку. Его обвинили в похищении человека (ст. 126 УК РФ), сообщило «РИА Новости». Заседание проходило в закрытом режиме.

Как рассказали в управлении МВД по Свердловской области, похищение произошло 14 февраля. Девочку увел незнакомый ей мужчина, впоследствии ее обнаружили сотрудники уголовного розыска. Потерпевшую отправили в больницу для обследования, а подозреваемого задержали.

Официальный представитель управления Валерий Горелых заявлял, что на теле девочки не обнаружили «внешних признаков криминала». При этом утверждается, что при задержании мужчина находился в неадекватном состоянии.

Никита Черненко