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Документальный фильм о бойцах СВО показали в исправительных колониях Удмуртии

В исправительных колониях Удмуртии состоялась премьера 4-серийного документального фильма «У края бездны», посвященного специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Фильм, созданный режиссерами Максимом Фадеевым и Сергеем Белоусом, рассказывает о боевом пути Донецкого батальона, участвовавшего в освобождении Мариуполя. Все события представлены глазами очевидцев, без вымышленных сюжетов и актеров.

Сотрудники УФСИН и осужденные отметили, что фильм изменил их представления о специальной военной операции. Один из осужденных поделился: «Я был потрясен увиденным. Еще раз убедился в том, как важно сохранять память о подвигах наших бойцов, о наших защитниках».

Показ фильма стал частью мероприятий в преддверии Года защитника Отечества.

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