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Число мест в «Орланах» Екатеринбург-Верхний Уфалей-Челябинск выросло в 1,5 раза

Свердловская железная дорога (СвЖД) в 1,5 раза увеличила количество мест в межрегиональных пригородных поездах «Орлан» сообщением Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск благодаря включению в двухвагонные составы дополнительной секции. В итоге число мест возросло со 133 до 229 мест. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Популярность "Орлана" по маршруту Екатеринбург — Челябинск через Верхний Уфалей выросла за 2024 года на 40%

Популярность "Орлана" по маршруту Екатеринбург — Челябинск через Верхний Уфалей выросла за 2024 года на 40%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Популярность "Орлана" по маршруту Екатеринбург — Челябинск через Верхний Уфалей выросла за 2024 года на 40%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предполагается, что увеличение числа мест улучшит качество транспортного обслуживания пассажиров из Свердловской и Челябинской областей, а также удовлетворит потребность в пригородных перевозках. Так, в прошлом году популярность маршрута Екатеринбург — Челябинск через Верхний Уфалей выросла на 40% по сравнению с 2023 годом.

Сейчас «Орланы» выполняют по три рейса в день с пятницы по понедельник и по два — со вторника по четверг. Стоимость проезда от Екатеринбурга до Челябинска по полному тарифу — 740,20 руб.

Напомним, первый скорый пригородный поезд на маршруте Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск вышел в рейс в ноябре 2022 года. С 1 февраля 2023-го начала курсировать вторая пара поездов, в декабре была запущена третья пара. С момента запуска «Орлана» по данном маршруту перевезено почти 620 тыс. пассажиров.

Анастасия Таначева

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