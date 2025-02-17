Снег и холод ожидаются всю неделю в Удмуртии

На протяжении недели с 17 по 23 февраля на территории Удмуртии ожидается небольшой снег. Как сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра, температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ночные и утренние часы ожидается -16...-23°С. Днем в первой половине недели -10...-15°С, во второй половине -8...-13°С. В пятницу и субботу в отдельных районах республики возможен туман. В выходные дни ожидается повышение температуры.