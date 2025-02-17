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В Самаре компании «Байкал» не удалось обжаловать решение УФАС

Арбитражный суд поддержал доводы Самарского УФАС, признав жалобу компании «Байкал» на включение в Реестр недобросовестных поставщиков необоснованной. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении антимонопольного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Решение УФАС было вынесено в результате неисполнения компанией обязательств по контракту на выполнение работ по ремонту инженерных систем защитного сооружения гражданской обороны в Советском районе Самары.

«Байкал» не приступил к выполнению работ в установленные сроки, что стало основанием для одностороннего отказа заказчика — администрации района — от исполнения контракта.

Алексей Алексеев

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