В Самаре компании «Байкал» не удалось обжаловать решение УФАС

Арбитражный суд поддержал доводы Самарского УФАС, признав жалобу компании «Байкал» на включение в Реестр недобросовестных поставщиков необоснованной. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Решение УФАС было вынесено в результате неисполнения компанией обязательств по контракту на выполнение работ по ремонту инженерных систем защитного сооружения гражданской обороны в Советском районе Самары.

«Байкал» не приступил к выполнению работ в установленные сроки, что стало основанием для одностороннего отказа заказчика — администрации района — от исполнения контракта.

Алексей Алексеев