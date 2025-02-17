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В Ростовской области автомобиль «ВАЗ» наехал на лежащего на дороге пешехода

В Волгодонском районе вечером 14 февраля произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» отечественный автомобиль наехал на пешехода, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области инспекции

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области инспекции

По информации ведомства, водитель 1983 года рождения управлял автомобилем «ВАЗ», который следовал из Волгодонска в Ростов-на-Дону. Машина подъехала к остановке, чтобы взять пассажиров. Водитель не заметил пешехода, лежащего на дороге. В итоге, отечественный автомобиль наехал на человека.

Пешеход умер еще до приезда скорой помощи. Полиция устанавливает личность погибшего и все обстоятельства ДТП.

Анна Анисова

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