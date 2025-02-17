Главу Катав-Ивановского района приговорили к семи годам в колонии

Златоустовский городской суд признал главу Катав-Ивановского муниципального района Николая Шимановича виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2019-2021 годах Николай Шиманович, являясь адвокатом коммерческой организации-банкрота, похитил 4,4 млн руб., которые нужно было передать арбитражному управляющему и внести в конкурсную массу после реализации принадлежащего организации векселя. Средствами он распорядился по собственному усмотрению. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, они проводили задержание и оперативное сопровождение уголовного дела. Расследовали его сотрудники СУ СКР по региону. Шимановича взяли под стражу в зале суда.

Виталина Ярховска