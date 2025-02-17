В Москве открыт Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА

Вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова открыли в Москве Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья, передает корреспондент «РИА Новости». Центр открыт на базе Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА на улице Островитянова. В нем каждый год проходят лечение более 8 тыс. пациентов, 67% из них приезжают на лечение из регионов.

«Я думаю, что в самом скором будущем те технологии, которые стали возможными здесь, будут распространены на территорию Российской Федерации, на те лечебные учреждения, которые будут использовать эти методики, которые будут их продвигать»,— сказала госпожа Голикова на открытии центра.

По словам госпожи Скворцовой, задача центра — профилактика и диагностика когнитивных нарушений. С каждым пациентом центра одновременно работают три специалиста — невролог, специалист по когнитивному здоровью и психолог. В 2025 году планируется открыть еще десять таких центров на базе окружных центров ФМБА во всех федеральных округах.

Полина Мотызлевская