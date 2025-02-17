В Пензе проводят проверку после гибели провалившегося под лед человека

Следственный отдел по Первомайскому району Пензы приступил к проверке по факту гибели 36-летнего жителя областного центра на воде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно предварительным сведениям, мужчина переходил реку Сура в районе ул. Лагерной в Пензе днем 16 февраля и в какой-то момент ушел под лед. Выжить ему не удалось.

Правоохранителям рассказали о случившемся прохожие. На место прибыли водолазы, которые нашли и извлекли тело мужчины из реки. Следователи изучили место происшествия. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Как только проверка завершится, следствие примет процессуальное решение.

Павел Фролов