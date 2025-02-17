ДТП со смертельным исходом произошло в Удмуртии

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел региональной Госавтоинспекции, 28-летний водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Datsunon-do, за рулем которого находилась 38-летняя местная жительница.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции по Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции по Удмуртии

В результате аварии пассажир Chevrolet скончался в больнице от полученных травм. Водитель и двое других пассажиров госпитализированы с множественными травмами. Водитель Datsunon-do получила травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств происшествия.