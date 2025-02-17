Профицит бюджета Уфы в 2024 году составил 1,4 млрд рублей
По итогам декабря 2024 года доходы бюджета Уфы составили 50,5 млрд руб., а расходы — 49,2 млрд руб. Таким образом, профицит бюджета составил 1,39 млрд руб. при ожидавшемся дефиците 2,2 млрд руб., следует из отчета, опубликованного на сайте Финансового управления администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Планировалось, что доходы составят 47,8 млрд руб. Превышение показателей достигнуто за счет дополнительных поступлений с НДФЛ, упрощенной системы налогообложения и прочих статей доходов.
Расходы ожидались на уровне 50 млрд руб. Наиболее полным образом были освоены средства, направленные на средства массовой информации (86,7 млн руб., исполнение 100%), физкультуру и спорт (1,16 млрд руб., 99,8%) и образование (20,58 млрд руб., 99,8%).
Из средств, выделенных на охрану окружающей среды, были освоены 52,5 млн руб. ( 66,3%). По статье «Обслуживание государственного (муниципального) долга» потрачено 201,3 млрд руб. (89,5%).
Среди ведомств, отвечающих за распоряжение бюджетными средствами, лучшее исполнение по расходам продемонстрировали Управление по культуре и искусству (потрачено 1,8 млрд руб., исполнение 99,96%), Управление образования (19,1 млрд руб., 99,87%) и администрация Орджоникидзевского района (658,9 млрд руб., 99,85%).
Управление по обеспечению жизнедеятельности потратило 499,4 млн руб. (84,1%), Управление земельных и имущественных отношений — 527,6 млн руб. (89,5%).