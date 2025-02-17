Профицит бюджета Уфы в 2024 году составил 1,4 млрд рублей

По итогам декабря 2024 года доходы бюджета Уфы составили 50,5 млрд руб., а расходы — 49,2 млрд руб. Таким образом, профицит бюджета составил 1,39 млрд руб. при ожидавшемся дефиците 2,2 млрд руб., следует из отчета, опубликованного на сайте Финансового управления администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Планировалось, что доходы составят 47,8 млрд руб. Превышение показателей достигнуто за счет дополнительных поступлений с НДФЛ, упрощенной системы налогообложения и прочих статей доходов.

Расходы ожидались на уровне 50 млрд руб. Наиболее полным образом были освоены средства, направленные на средства массовой информации (86,7 млн руб., исполнение 100%), физкультуру и спорт (1,16 млрд руб., 99,8%) и образование (20,58 млрд руб., 99,8%).

Из средств, выделенных на охрану окружающей среды, были освоены 52,5 млн руб. ( 66,3%). По статье «Обслуживание государственного (муниципального) долга» потрачено 201,3 млрд руб. (89,5%).

Среди ведомств, отвечающих за распоряжение бюджетными средствами, лучшее исполнение по расходам продемонстрировали Управление по культуре и искусству (потрачено 1,8 млрд руб., исполнение 99,96%), Управление образования (19,1 млрд руб., 99,87%) и администрация Орджоникидзевского района (658,9 млрд руб., 99,85%).

Управление по обеспечению жизнедеятельности потратило 499,4 млн руб. (84,1%), Управление земельных и имущественных отношений — 527,6 млн руб. (89,5%).

Идэль Гумеров