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Энергетики отключили электричество сразу в 24 домах микрорайона Чапаевский

В микрорайоне Чапаевском специалисты филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» отключили от электроснабжения 24 частных дома, незаконно подключенных к электрическим сетям. Об этом сообщает пресс-служба компании. Под отключение попали жилые дома по улицам 1-й Логовой, Кизеловской, Чапаева, Трактористов, Белорусской.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках межведомственного рейда в микрорайоне Чапаевском также были выявлены незаконно занятые земельные участки с возведенными на них жилыми домами и другими постройками.

Микрорайон Чапаевский Орджоникидзевского района Перми является местом проживания табора цыган. В 2023 году администрация района потребовала от них снести 16 домов, которые были признаны незаконно возведенными.

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