Энергетики отключили электричество сразу в 24 домах микрорайона Чапаевский

В микрорайоне Чапаевском специалисты филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» отключили от электроснабжения 24 частных дома, незаконно подключенных к электрическим сетям. Об этом сообщает пресс-служба компании. Под отключение попали жилые дома по улицам 1-й Логовой, Кизеловской, Чапаева, Трактористов, Белорусской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках межведомственного рейда в микрорайоне Чапаевском также были выявлены незаконно занятые земельные участки с возведенными на них жилыми домами и другими постройками.

Микрорайон Чапаевский Орджоникидзевского района Перми является местом проживания табора цыган. В 2023 году администрация района потребовала от них снести 16 домов, которые были признаны незаконно возведенными.