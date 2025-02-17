Жительница Нефтекамска обвиняется в жестоком обращении с ребенком

Мировой суд по Нефтекамску рассмотрит уголовное дело 34-летней жительницы города, обвиняемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своей пятилетней дочери и жестоком обращении с ребенком (ст. 156 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии дознания, обвиняемая в состоянии наркотического опьянения избивала дочь, не занималась ее воспитанием, содержанием и обучением, оставляла одну дома без еды, а также позволяла свои м знакомым в ее присутствии употреблять алкоголь и наркотики. Решением суда мать лишена родительских прав, девочка помещена в социальное учреждение.

Фигурантка уголовного дела признала вину.

Майя Иванова