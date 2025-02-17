В Сочи прибыла икона Божией Матери в рамках Казачьего Крестного хода

В Сочи встретили походную чудотворную икону Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинская). Ее доставили в город в рамках Казачьего Крестного хода, который волжские казаки проводят уже более 20 лет, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Икону встретили духовенство, отряд казачьего военно-патриотического клуба «Святогорец» и прихожане в кафедральном соборе Святого равноапостольного князя Владимира. На следующей неделе святыню доставят в 21 храм Центрального, Хостинского и Лазаревского районов Сочи, где будут совершать богослужения. Последней точкой Крестного хода станет Троице-Георгиевский женский монастырь в селе Лесное. После этого 24 февраля икону отправят по другим городам.

Сегодня, 17 февраля, участники Крестного хода посетили храм Успения Пресвятой Богородицы на улице Пластунской и храм равноапостольной Нины в селе Пластунка. В 16:00 икону встретят в храме апостола Андрея Первозванного на Макаренко.

Мария Удовик