ОАЭ и Украина подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Украина и ОАЭ заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщило эмиратское агентство WAM. По информации агентства, в церемонии подписания участвовали президенты ОАЭ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян и президент Украины Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (справа) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: @V_Zelenskiy_official Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (справа) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: @V_Zelenskiy_official

По данным WAM, соглашение направлено на то, чтобы открыть новые возможности для торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между двумя странами. Оно предполагает, что 99% украинского импорта товаров из ОАЭ и 97% украинского экспорта в ОАЭ будут освобождены от таможенных пошлин.

Соглашение было подписано государственным министром ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмедом аз-Зейуди и министром финансов Украины Юлией Свириденко во время официальной церемонии в резиденции «Каср аш-Шати» в Абу-Даби. На церемонии подписания присутствовали лидеры обеих стран. Как пишет WAM, они выразили уверенность в том, что договор будет способствовать расширению экономических связей в интересах обеих сторон.

Ожидается, что к 2031 году соглашение увеличит ВВП ОАЭ на $369 млн и ВВП Украины на $874 млн. Предполагается, что оно создаст возможности для сотрудничества в таких секторах, как инфраструктура, тяжелая промышленность, авиация, аэрокосмическая промышленность и информационные технологии. В 2024 году объем взаимной торговли между Киевом и Абу-Даби составил $372,4 млн.

Анастасия Домбицкая