Проведение лиги КВН в Уфе обойдется в 901 тысяч рублей

Комитет по делам молодежи администрации Уфы заключил контракт на проведение Лиги КВН в 2025 году с ООО «РБ продакшн», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 901 тыс. руб.

Работы должны быть выполнены в три этапа: с даты заключения контракта по 29 июня (фестиваль сезона), с 1 марта по 30 июня (четвертьфинала) и с 1 июля по 15 декабря 2025 года (полуфинал). Исполнитель должен в том числе предоставить концертный зал вместимостью 700 человек с мягкими креслами, гардеробом, залом для репетиций, разработать сценарии мероприятий.

В фестивале должны участвовать 20 команд, в четвертьфинале — восемь, полуфинале — шесть.

В 2024 году контракт на проведение лиги КВН за 748,7 тыс. руб. при начальной цене 900 тыс. руб. также был заключен с «РБ продакшн».

ООО «РБ продакшн», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2016 года в Уфе. Компания занимается организацией отдыха и развлечений. Владельцем является Тимур Шайхутдинов. В 2024 году заключено четыре контракта на сумму 1,85 млн руб. Выручка в 2024 году составила 35,6 млн руб., чистая прибыль — 16 млн руб.

Майя Иванова