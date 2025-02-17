Минпросвещения разрабатывает лечебное меню для школьников с ОВЗ

Минпросвещения совместно с медицинскими учреждениями разрабатывает лечебное и диетическое меню для школьников с ограниченными возможностями здоровья, сообщил первый замминистра просвещения Александра Бугаев. По представленным им данным, на сегодняшний день в России бесплатное горячее питание получают около 550 тыс. детей с ОВЗ, для 30 тыс. из них текущий формат питания не подходит.

По словам господина Бугаева, которые приводит ТАСС, обсуждается также вопрос организации лечебного питания для школьников с ОВЗ. Кроме того, министерство наладило работу по размещению на сайтах школ меню, действующего в столовых, отметил замминистра. В 70 регионах РФ 100% образовательных организаций размещают на сайтах меню, добавил господин Бугаев.

Разработкой школьного меню занимаются сами образовательные организации. Согласно методическим рекомендациям Минобрнауки, меню должно учитывать потребность в диетическом питании и пищевые аллергии. С 1 сентября 2022 года в силу вступили поправки о бесплатном двухразовом питании для школьников с ОВЗ. Дважды питание должны получать в том числе дети, обучающиеся на дому.

Полина Мотызлевская