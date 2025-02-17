Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минпросвещения разрабатывает лечебное меню для школьников с ОВЗ

Минпросвещения совместно с медицинскими учреждениями разрабатывает лечебное и диетическое меню для школьников с ограниченными возможностями здоровья, сообщил первый замминистра просвещения Александра Бугаев. По представленным им данным, на сегодняшний день в России бесплатное горячее питание получают около 550 тыс. детей с ОВЗ, для 30 тыс. из них текущий формат питания не подходит.

По словам господина Бугаева, которые приводит ТАСС, обсуждается также вопрос организации лечебного питания для школьников с ОВЗ. Кроме того, министерство наладило работу по размещению на сайтах школ меню, действующего в столовых, отметил замминистра. В 70 регионах РФ 100% образовательных организаций размещают на сайтах меню, добавил господин Бугаев.

Разработкой школьного меню занимаются сами образовательные организации. Согласно методическим рекомендациям Минобрнауки, меню должно учитывать потребность в диетическом питании и пищевые аллергии. С 1 сентября 2022 года в силу вступили поправки о бесплатном двухразовом питании для школьников с ОВЗ. Дважды питание должны получать в том числе дети, обучающиеся на дому.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...