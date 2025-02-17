В 2024 году на Кубани упала урожайность пропашных культур

Из-за погодных условий в 2024 году в Краснодарском крае снизилась урожайность пропашных культур. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прошлый год стал испытанием для аграриев Кубани. Были избыточные осадки в январе и феврале, засуха, которая длилась с марта. К уборке озимых специалисты приступили на две недели раньше среднемноголетних сроков.

В частности, к 2023 году урожайность зерновой кукурузы снизилась в 2,4 раза, сои — в 1,6 раза, сахарной свеклы — в 1,5 раза, подсолнечника — в 1,4 раза. Урожай пшеницы в 2024 году на Кубани составил 10,3 млн т, кукурузы на зерно — 1,1 млн т, риса — около 862 тыс. т. Подсолнечника в бункерном весе собрано 936 тыс. т — 70,6% к 2023 году; сои — 242 тыс. т, 72,3% к 2023 году; рапса — 202 тыс. т, 69,5% к 2023 году.

По итогам 2024 года в Краснодарском крае собрано 13,8 т зерна зерновых и зернобобовых культур, что на 4,5% меньше, чем в 2023 году. Однако, несмотря на эту тенденцию, край занял первое место в России по сбору культур. Кроме того, Кубань сохранила за собой лидерство по валовому сбору корнеплодов, также удерживая первое место в стране.

Алина Зорина