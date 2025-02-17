СГК вложит в ремонт электростанций в Кузбассе 6 млрд рублей

На ремонт семи электростанций Кузбасса в 2025 году будет направлено 6 млрд руб. Планируется отремонтировать 57 котлов, 43 турбины, 43 генератора и 47 трансформаторов, сообщили в «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Относительно прошлого года вложения увеличены на 5,5% (с 5,8 млрд руб.). «По состоянию на середину февраля ремонтами охвачено уже 9% основного оборудования»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ремонт тепловых электростанций Новосибирской области СГК в этом году вложит около 5 млрд руб. Планируется отремонтировать четыре ТЭЦ в Новосибирске и одну — в Куйбышеве. Стоимость ремонтной программы ТЭЦ в текущем году на 13% выше вложений 2024 года.

Александра Стрелкова