«Hermеs Bolide — первая сумочка, застегивающаяся на молнию»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как Эмиля-Мориса Эрмеса вдохновили комета и болиды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Интересная для любителей сумок статья «История Hermes Bolide» вышла на сайте Sotheby’s. Итак, в 1916 году Эмиль-Морис Эрмес, внук основателя дома Тьерри Эрмеса, отправился из Франции в Северную Америку, где посетил автомобильный завод Генри Форда. Именно там он открыл для себя новый инновационный по тем временам механизм застегивания — молнию.

Осознав ее потенциал, Эрмес запатентовал молнию для использования в изделиях из кожи в 1923 году и представил ее в ставшей легендарной сумке Hermеs Bolide, первой сумочке, застегивающейся на молнию. Изначально сумка называлась le sac pour l'auto, то есть «сумка для автомобиля», но позже была переименована в Bolide в честь кометы XVI века и быстро развивающейся индустрии спортивных автомобилей.

Hermеs Bolide выпускается в двух разных стилях: Mou и Rigide. У Mou более непринужденный вид благодаря мягкой коже. Rigide, напротив, известна своей основательностью и вертикальной формой. Сумка выпускается в разных размерах от Bolide mini до Bolide 45. Разумеется, выпускают и «лимитки». Моя любимая — Bleu Saphir Epsom Bolid on Wheels Palldium Hardware, на ретро-колесах, такую продали с аукциона в 2023 году за $20 тыс. США.