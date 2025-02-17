Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменились цены на недвижимость на разных этапах реализации проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Стоимость готового жилья и новостроек на этапе отделки фасадов и внутренних помещений выросла значительней, чем жилых помещений на стартовой фазе строительства, кроме того, тех, где еще только монтируется монолитное основание этажей. По информации, предоставленной аналитиками компании «Метриум», средняя цена «квадрата» в массовых жилых и апартаментных комплексах на котловане за прошедшие 12 месяцев практически не поменялась. Более того, стала чуть меньше: произошла просадка с 317 тыс. руб. до 316 тыс. руб. за квадратный метр.

По иным классам ситуация принципиально отличается. Если в конце 2023 года квартиры и апартаменты в современных домах бизнес-класса на первом этапе строительных работ продавались по средней цене 415 тыс. руб. за «квадрат», то к заключительному месяцу 2024 года уже по 455 тыс. руб. Таким образом, удорожание составило 10%. Вместе с тем ЖК и апарт-проектов, где ведется возведение этажей, а это обычно экватор строительства, почти не коснулось увеличение бюджета покупки. Единственным исключением оказались премиальные комплексы и кварталы. В течение года средняя цена квадратного метра в этих зданиях стала выше приблизительно на 45%. Наблюдался колоссальный, едва ли не рекордный рывок от 600 тыс. руб. до 863 тыс. руб. Но, как подчеркивают брокеры из «Метриум», столь ощутимый скачок цен обусловлен прежде всего трансформацией структуры экспозиции.

Внушительным оказалось изменение цен на новостройки, введенные в эксплуатацию. Доля такого первичного жилья давно держится на уровне менее 15% от суммарного числа реализуемых лотов. К тому же следует отметить, что в 2024 году зафиксирован серьезный спрос на варианты премиум-класса, который проявляли клиенты, покупающие жилье для личного пользования, рассказали эксперты девелоперской компании Regions Development. В основном это состоятельные покупатели, способные позволить крупную сделку без привлечения жилищных кредитов и отсроченных платежей.

Светлана Бардина