«Россети Юг» потратили 1,4 млрд рублей на ремонт донской электросети в 2024 году

В прошедшем году ПАО «Россети Юг» направило на ремонт энергообъектов в Ростовской области 1,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что это почти половина от общей суммы вложений, которые предприятие направило в 2024 году на ремонт инфраструктуры на всех подконтрольных ему территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в 2024 году в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и республике Калмыкия энергетики отремонтировали 1,8 тыс. км линии электропередачи, 500 трансформаторов, 3,4 тыс. подстанций, а также заменили 830 км провода. Кроме того, специалисты очистили от зарослей деревьев и кустарников 1,4 га территорий ЛЭП.

Дмитрий Ковалевский