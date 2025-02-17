Экс-чиновника в Марий Эл осудили на 9 лет за взятку в 1,2 млн рублей

В Марий Эл бывший заместитель начальника отдела контроля за строительством объектов одного из казенных учреждений приговорен к 9 годам лишения свободы за получение взятки в 1,2 млн руб. и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Марий Эл.

Суд признал экс-чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

По данным следствия, с апреля по декабрь 2021 года обвиняемый получал деньги от директора коммерческой организации, ремонтировавшей школу в Килемарском районе.

За 1,2 млн чиновник скрывал факты завышения объемов работ и стоимости материалов на сумму более 5 млн руб., а также содействовал подписанию актов выполненных работ.

При обыске в доме обвиняемого обнаружили крупную партию наркотиков. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 6 млн руб. и запретом занимать определенные должности на 5 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анар Зейналов