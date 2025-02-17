Сириус проведет серию мастер-классов и музыкальный концерт в Абу-Даби

Первый научно-образовательный форум Sirius Talent Summit пройдет в Абу-Даби 23-25 февраля. Сириус представит свои возможности в ОАЭ и проведет более 40 научных, образовательных, творческих и спортивных мероприятий, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Программа форума будет представлена несколькими направлениями. В рамках научно-образовательного блока российские ученые и педагоги проведут мастер-классы по робототехнике, лекции по исследованиям мозга и математике. Для гостей, увлеченных искусством, будет открыта творческая школа «Музыкальная академия» и организованы мастер-классы по музыке и живописи. Работать с участниками будут выдающиеся педагоги, а также знаменитые российские музыканты, например, скрипач Павел Милюков.

Все дни саммита будет работать выставка картин и работ из керамики, созданных выпускниками программ по изобразительному искусству Образовательного центра «Сириус».

В рамках спортивного направления участники форума встретятся с гроссмейстером и международным арбитром, шахматистом Александром Раецким. Он также проведет мастер-класс по шахматам для гостей.

Отдельным направлением работы станет Молодежная научная школа, где ученые обсудят современные климатические изменения и то, как они влияют на мировую экологическую повестку. Для участников дискуссий пройдут научно-популярные игры на тему экологии, в рамках которых ученые предложат свое видение решений глобальных проблем. Лучшие идеи молодых ученых по достижению углеродной нейтральности могут быть применены при создании Национального водного природно-климатического парка и новых инновационных районов Сириуса.

«Ежегодно Сириус принимает у себя крупнейшие технологические и авторитетные научно-образовательные мероприятия, проводит уникальные музыкальные фестивали, но за рубежом – на таком уровне и в таком масштабе – мы представляем наши возможности впервые. Рада, что это произойдет именно в Объединенных Арабских Эмиратах – стране, с которой Российская Федерация выстраивает сегодня прочные партнерские отношения. И мы в Сириусе искренне рады стать частью этого большого, очень перспективного и долгосрочного стратегического сотрудничества. Убеждена, что впереди у нас много совместных и многолетних программ в сфере образования и науки, высоких технологий, искусства и спорта», – резюмировала Елена Шмелева.

Финалом форума станет концерт Российского молодежного симфонического оркестра и знаменитых российских музыкантов – пианиста Дениса Мацуева и скрипача Павла Милюкова.

Александра Каверина