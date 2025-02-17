Более 4 тысяч родов приняли в Перинатальном центре РКБ№1 в 2024 году

Сотрудники Перинатального центра РКБ№1 приняли более 4 тыс. родов в 2024 году. Как сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии, всего в этом учреждении родилось 4,1 тыс. детей, что составляет 34% от всех новорожденных в регионе. Из них 1,9 тыс. — девочки и 2,1 тыс. — мальчики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Впервые мамами стали 1,5 тыс. женщин, а повторно — 2,6 тыс.

Самым маленький младенец появился на свет весом 540 г и ростом 31 см. Самым крупным новорожденным оказался мальчик весом 5 кг и ростом 63 см.

185 женщин стали мамами двойняшек, а тройняшек родили две женщины.