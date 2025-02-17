В Татарстане УФАС оштрафовало сотрудника «Высокогорских коммунальных сетей»

Татарстанское УФАС оштрафовало должностное лицо «Высокогорских коммунальных сетей». Компания на несколько месяцев затянула срок подключения к системе холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС Татарстана.

Житель Семиозерского сельского поселения в Высокогорском районе пытался подключить свой земельный участок к централизованной системе холодного водоснабжения. Татарстанец обратился с жалобой в УФАС.

Действия коммунальной службы квалифицировали как нарушение правил технического присоединения к водоснабжению. На должностное лицо организации наложен штраф.

Диана Соловьёва