В уфимской «Меге» будут продавать костюмы и рубашки из Узбекистана

В мае этого года в Уфе планируют открыть торговый дом Наманганской области (Узбекистан), сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

Для реализации проекта выбрали помещение в ТЦ «Мега» площадью 600 кв. м.

В бутике будет представлена текстильная продукция, в том числе деловые костюмы, рубашки, пальто и домашний текстиль, отметил господин Шельдяев.

Майя Иванова