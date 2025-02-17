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В уфимской «Меге» будут продавать костюмы и рубашки из Узбекистана

В мае этого года в Уфе планируют открыть торговый дом Наманганской области (Узбекистан), сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

Для реализации проекта выбрали помещение в ТЦ «Мега» площадью 600 кв. м.

В бутике будет представлена текстильная продукция, в том числе деловые костюмы, рубашки, пальто и домашний текстиль, отметил господин Шельдяев.

Майя Иванова

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