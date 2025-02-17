На базе Дома Дружбы народов в Удмуртии открылась первая таджикская воскресная школа. Об это сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В республике для детей действуют армянская, азербайджанская, узбекская и еврейская национальные воскресные школы. По статистике к нам в республику ежегодно приезжает значительное количество иностранных граждан, в том числе с детьми, из Таджикистана – на второй месте. И нам важно, чтобы они быстрее интегрировались в наше общество», – сказал заместитель министра национальной политики Александр Филатов.

Он добавил, что основной упор в школе будет делаться на обучение начальному русскому языку и правилам поведения в обществе. Также занятия будут доступны для других национальностей для знакомства с культурой Таджикистана.