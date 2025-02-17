ФосАгро развивается, несмотря на внешние вызовы

Совет директоров компании на своём недавнем заседании признал успешными результаты работы Группы в 2024 году

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Рекорды и рост – два слова, которые определяют работу всех предприятий ФосАгро. Минувшие 12 месяцев снова выдались ударными: небывалые 75 млрд рублей инвестиций на развитие производств, 11,8 млн тонн готовой продукции, что на 4,3% выше, чем рекордные показатели 2023-го. Приводя эти цифры, генеральный директор компании Михаил Рыбников подчеркнул, что столь впечатляющие результаты стали возможными благодаря профессиональной работе всего трудового коллектива и непрерывным масштабным инвестициям в основной капитал компании. За последние 3 года ФосАгро инвестировала в развитие более 200 млрд рублей, досрочно достигнув уже в прошлом году ключевых целей Стратегии развития-2025. Все предприятия Группы сегодня – центры инвестиционного притяжения. Здесь реализуются масштабные проекты, которые повышают эффективность процессов, приводят к увеличению объёмов выпуска готовой продукции.

- ФосАгро удалось сохранить уверенную поступательную динамику роста, несмотря на внешние вызовы. Компания добилась значительных успехов, как в области производства и сбыта продукции, так и в части реализации инвестиционной программы. В Череповце и Волхове увеличена переработка апатитового концентрата суммарно почти на 400 тыс. тонн, - рассказал Михаил Рыбников. - В Балакове был освоен выпуск диаммонийфосфата, выполнен проект по увеличению выпуска кормового монокальцийфосфата на 100 тыс. тонн в год. Выведена на проектную мощность сернокислотная установка СК-20 с приростом выработки серной кислоты на 350 тыс. тонн в год. В результате производство серной кислоты на предприятии выросло на 13% - до почти 3 млн тонн по году. Здесь также активно идёт третий этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений MAP/DAP/NPS/NPK и наращиванием валового объёма производства. По итогам завершения проекта производство на балаковском заводе прирастёт почти на 1 млн тонн и там будет производиться 3,5 млн тонн удобрений, востребованных российскими аграриями. Активно идёт возведение сернокислотной установки СК-20/1. Проект будет завершён во второй половине 2025 года и обеспечит прирост выработки серной кислоты на 750 тыс. тонн в год. В 2025 году также планируется завершить проекты по строительству в Балакове установки конверсии фосфогипса и развитию собственной генерации электроэнергии с увеличением её мощности в 1,5 раза - на 187 млн квт ч в год.

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По словам председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктора Черепова, именно последовательная реализация инвестпрограммы и уверенные темпы роста производственных показателей позволяют ФосАгро выполнять все социальные обязательства и выплачивать работникам достойную зарплату, которая в 2022-2024 гг. выросла на две трети и составила в среднем 184 тысячи рублей. При этом объём налоговых платежей в бюджеты всех уровней по итогам прошлого года возрос на 15% - до рекордных более 79 млрд рублей.

- Компания не снижает, а, напротив, наращивает объём поддержки социальных и благотворительных проектов как в регионах присутствия, так и на федеральном уровне, - подчеркнул Виктор Черепов. – В прошлом году на эти цели были направлены рекордные 14 млрд рублей, что на 20% больше уровня 2023 года. В частности, увеличено финансирование социальных программ, победивших в учрежденной по поручению Президента России В.В. Путина Национальной Премии «Лидеры ответственного бизнеса». Речь о поддержке детского спорта в рамках проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), благоустройстве регионов присутствия по программе «Наши любимые города» и развитии корпоративной образовательной модели «Школа-колледж/вуз-предприятие». При этом в фокусе внимания ФосАгро традиционно остаются вопросы безопасности труда и охраны здоровья сотрудников.